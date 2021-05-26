Уроженец Владивостока устроил поножовщину в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 мая. Ранее судимый уроженец Владивостока напал на знакомого с ножом и ранил его, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

В полицию обратилась жительница Калининского района, которая заявила, что ее 30-летний сосед лежит в подъезде и истекает кровью. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали проникающее колото-резаное ранение живота с повреждением левой доли печени, кровотечение в брюшную полость и кровопотерю легкой степени тяжести.

По подозрению в совершении преступления был задержан 30-летний уроженец Приморского края. Следователи установили, что между молодыми людьми произошел конфликт, который закончился поножовщиной. По данному факту возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого заключили под стражу.

Еще одна поножовщина произошла в Подмосковье. Во время прогулки 11-летний школьник из многодетной семьи изрезал ножом младшую сестру, сообщал ФАН.