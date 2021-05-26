Уроженец Владивостока устроил поножовщину в Петербурге

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 18:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:30
Политика
Захарова напомнила США, кто помог Сирии одержать победу над терроризмом
18:30
Происшествия
Экс-схиигумену Сергию продлили арест
18:29
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина назвала сумму гонорара от Максима Фадеева за участие в Евровидении
18:29
Происшествия
Вор в законе по кличке Циркач проходил по делу о создании преступного сообщества
18:25
Общество
Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
Все новости
26 мая 18:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:30
Политика
Захарова напомнила США, кто помог Сирии одержать победу над терроризмом
18:30
Происшествия
Экс-схиигумену Сергию продлили арест
18:29
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина назвала сумму гонорара от Максима Фадеева за участие в Евровидении
18:29
Происшествия
Вор в законе по кличке Циркач проходил по делу о создании преступного сообщества
18:25
Общество
Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
Все новости

Уроженец Владивостока устроил поножовщину в Петербурге

  /   Обновлено: 26 мая 2021 17:14
Происшествия
Уроженец Владивостока устроил поножовщину в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 26 мая. Ранее судимый уроженец Владивостока напал на знакомого с ножом и ранил его, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

В полицию обратилась жительница Калининского района, которая заявила, что ее 30-летний сосед лежит в подъезде и истекает кровью. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали проникающее колото-резаное ранение живота с повреждением левой доли печени, кровотечение в брюшную полость и кровопотерю легкой степени тяжести.

По подозрению в совершении преступления был задержан 30-летний уроженец Приморского края. Следователи установили, что между молодыми людьми произошел конфликт, который закончился поножовщиной. По данному факту возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого заключили под стражу.

Еще одна поножовщина произошла в Подмосковье. Во время прогулки 11-летний школьник из многодетной семьи изрезал ножом младшую сестру, сообщал ФАН.

Вернуться назад

нападение петербург поножовщина
Комментировать
Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 146129 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 136344 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 75367 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 61940 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 44837 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Все новости / Происшествия / Уроженец Владивостока устроил поножовщину в Петербурге
Рейтинг@Mail.ru