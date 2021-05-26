Петербуржец стал жертвой нападения собаки в подъезде жилого дома

Санкт-Петербург, 26 мая. Жителя Северной столицы в подъезде жилого дома укусила собака.

Инцидент произошел на Полюстровском проспекте, сообщил источник ФАН. Медики диагностировали у мужчины укушенную ссадину левой голени. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии, мужчина отправлен на амбулаторное лечение. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

В Перми ищут хозяина собаки, покусавшей ребенка, сообщал ФАН. Инцидент произошел на детской площадке, где в это время было сразу несколько малышей.