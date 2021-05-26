Водитель погрузчика пытался подкупить сотрудника ГИБДД в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 мая. Сотрудниками полиции в Северной столице задержан гражданин Кыргызстана за попытку дачи взятки.

Инцидент произошел на проспекте Непокоренных, сообщил источник ФАН. Сотрудник ДПС остановил водителя погрузчика и попросил предоставить документы. Во время проверки задержанный положил перед инспектором на приборную панель 1 тыс. рублей.

Инцидент был зафиксирован на видео. В настоящее время водитель погрузчика задержан.

Мигранта будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Петербурге, сообщал ФАН. Инцидент произошел на Октябрьской набережной 1 мая текущего года.