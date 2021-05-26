В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем

Санкт-Петербург, 26 мая. В Северной столице неизвестный во время конфликта с пожилым мужчиной применил силу.

Злоумышленник нанес мужчине 18 ударов металлическим штырем по рукам, сообщил источник ФАН. Инцидент произошел на проспекте Металлистов. Медики диагностировали у пострадавшего ушибленную рану левой кисти и первого пальца.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными, сообщал ФАН. Гражданин был доставлен в больницу с многочисленными травмами.