Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск

Санкт-Петербург, 26 мая. В полицию обратилась 38-летняя заведующая центра записи в городской поликлинике. Она заявила, что мошенники украли у нее 88 тыс. рублей, отложенных на отпуск.

Неизвестный завладел доверием потерпевшей и обманным путем перечислил со счета женщины 88 тыс. рублей. Она перевела эти деньги через подставной сайт на оплату путевок в Крым, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159-2 УК РФ «Мошенничество».

Правоохранители задержали уроженца Курской области, подозреваемого в телефонном мошенничестве в отношении 84-летней пенсионерки из Химок, сообщало издание РИАМО. Женщина заявила, что неизвестные мошенническим способом похитили у нее 300 тыс. рублей.