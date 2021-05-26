Полиция задержала двух человек после угроз в адрес главы соцпитания Петербурга

Санкт-Петербург, 26 мая. Сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в угрозах убийством в адрес главы управления соцпитания Северной столицы Алексея Барабанщикова.

Преподавателя образовательного центра «Балтийский берег» Олега Фахертдинова доставили в отдел полиции Петроградского района. Там же находится его родственник Константин Шаляпин, которого задержали накануне.

Злоумышленники выступали на Пионерской улице с провокационными плакатами. Чиновнику показалось, что ему угрожали убийством. Он заявил, что у Фахертдинова и Шаляпина был пистолет, поэтому Барабанщиков заявил в полицию.

На нарушителей составили протокол по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». По данным оперативников, родственники вели себя буйно и ругались матом.