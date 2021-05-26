Жители Выборга сопроводили маму-утку с малышами до залива

Санкт-Петербург, 26 мая. Целая делегация горожан сопровождала маму-утку с малышами от Рыбного переулка до залива Салакка-Лахти.

В Выборге мама-утка и ее малыши заблудились в городе. Они пытались добраться до залива, но проезжавшие мимо автомобили пугали их. Видео с неравнодушными жителями попало в социальные сети.

«Жители в Выборге настолько милые и доброжелательные, что сопровождают к заливу заблудившуюся глупую маму-утку с малышами», – написал автор публикации.

Заботливые жители увидели группу пернатых и решили помочь птицам. Семейство благополучно лобралось до воды. Благодаря помощи неравнодушных прохожих утята и их мама не пострадали.

Жительница Сызрани сняла и опубликовала в TikTok видео, на котором запечатлен момент знакомства ее матери и домашнего суриката Кевина, сообщал ФАН. Питомец привязался к новой знакомой и даже стал ревновать ее.