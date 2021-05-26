Неизвестный украл товары из отделения почты в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 мая. Полиция Красносельского района разыскивает мужчину, который мог совершить кражу в местном почтовом отделении.

Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски молодого человека, которому на вид 30 лет. Также среди важных черт полицейские выделяют рост 175 см и худощавый тип телосложения. В момент кражи он был одет в черную куртку и клетчатую рубашку.

Мужчина взял товары, находившиеся на прилавке в отделении почты, и скрылся в неизвестном направлении, сообщил источник ФАН. На данный момент стражи порядка пытаются установить его личность.

Полицейские Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона и банковской карты из кафе, сообщало РИАМО. Инцидент произошел в одном из заведений на Рязановском шоссе.