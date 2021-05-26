Программист-алкоголик из Петербурга попал в больницу с простреленной головой

Санкт-Петербург, 26 мая. Злоупотреблявший спиртным мужчина попал в больницу с огнестрельным ранением в области головы. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Инцидент произошел в Невском районе города. У пострадавшего диагностировали острое отравление этанолом, токсическую энцефалопатию и непроникающее огнестрельное ранение мягких тканей правой височной области, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Мужчина подрабатывает программистом и живет в квартире матери, которая умерла год назад. В последнее время он пристрастился к алкоголю и полагал, что за ним якобы «следят спецслужбы».

Еще один житель Северной столицы не смог пережить запой. Его тело нашли возле фитнес-клуба в Калининском районе. Незадолго до этого он попал в больницу с трясущимися руками, сообщал ФАН.