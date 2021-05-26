Посредника признали виновным в передаче взятки сотрудникам таможни в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 мая. Суд вынес приговор специалисту таможенного оформления. Его признали виновным в посредничестве в даче взятки должностному лицу в крупном размере.

Установлено, что весной 2019 года работник коммерческой организации по поручению некоторых лиц передавал взятки для заместителя начальника Турухтанного таможенного поста через инспекторов того же таможенного поста из расчета 1500 рублей за одну транзитную декларацию. В результате посредник передал таким образом свыше 500 тысяч рублей. В отношении получателя взятки вынесен обвинительный приговор. Дело взяткодателя продолжают расследовать.

Посредника признали виновным в передаче взятки должностным лицам Турухтанного таможенного поста и назначили ему наказание виде штрафа в размере 1,500 млн рублей в счет государства.