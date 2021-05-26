Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 12:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:26
Общество
Психолог Яничева рассказала о «рецепте дня» перед сдачей ЕГЭ
12:25
Происшествия
Два сотрудника ингушского заповедника пострадали от избиения неизвестными
12:25
Общество
Сенатор США Менендес пообещал Милову «новую русскую революцию»
12:24
Армия
В Швейцарии сообщили о крушении истребителя F-5
12:24
Армия
Российские военные с 1 октября будут получать повышенное жалование
12:22
Политика
Марков разглядел «неожиданную фишку» в будущей встрече Путина и Байдена
12:21
Политика
Лукашенко заявил о невозможности уличных акций в Белоруссии
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
Все новости
26 мая 12:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:26
Общество
Психолог Яничева рассказала о «рецепте дня» перед сдачей ЕГЭ
12:25
Происшествия
Два сотрудника ингушского заповедника пострадали от избиения неизвестными
12:25
Общество
Сенатор США Менендес пообещал Милову «новую русскую революцию»
12:24
Армия
В Швейцарии сообщили о крушении истребителя F-5
12:24
Армия
Российские военные с 1 октября будут получать повышенное жалование
12:22
Политика
Марков разглядел «неожиданную фишку» в будущей встрече Путина и Байдена
12:21
Политика
Лукашенко заявил о невозможности уличных акций в Белоруссии
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
Все новости

Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»

Общество
Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»
wikipedia.org  /  Alex 'Florstein' Fedorov / CC BY-SA 4.0

Санкт-Петербург, 26 мая. Режим работы станции «нарвская» в Санк-Петербурге изменится на два с половиной месяца. В случае необходимости этот интервал может быть увеличен.

Закрытие и ограничение прохода пассажиров связано с ремонтом эскалатора на станции. Работа вестибюля будет осуществляться по новому графику. С 31 мая по будним дням вход в вестибюль будет закрыт в период с 08:10 до 09:15 утра. Ограничения на вход будут действовать с 16:40 до 19:00. Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга.

В зависимости от пассажиропотока и проводимых работ указанные выше интервалы входа в наземный вестибюль станции «Нарвская» могут быть отредактированы. Городской метрополитен просит жителей и гостей города учитывать данные ограничения и планировать маршрут поездок заранее.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что считает правильным строительство метрополитена одной компанией. По его словам, организация находится под полным контролем властей города.

метро транспорт питер
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 145463 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 117831 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 70364 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 68253 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
ФАН выяснил причину смерти известной российской актрисы Нины Шацкой
Общество 49036 23 мая 2021
ФАН выяснил причину смерти известной российской актрисы Нины Шацкой
Все новости / Общество / Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»
Рейтинг@Mail.ru