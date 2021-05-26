Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»

Санкт-Петербург, 26 мая. Режим работы станции «нарвская» в Санк-Петербурге изменится на два с половиной месяца. В случае необходимости этот интервал может быть увеличен.

Закрытие и ограничение прохода пассажиров связано с ремонтом эскалатора на станции. Работа вестибюля будет осуществляться по новому графику. С 31 мая по будним дням вход в вестибюль будет закрыт в период с 08:10 до 09:15 утра. Ограничения на вход будут действовать с 16:40 до 19:00. Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга.

В зависимости от пассажиропотока и проводимых работ указанные выше интервалы входа в наземный вестибюль станции «Нарвская» могут быть отредактированы. Городской метрополитен просит жителей и гостей города учитывать данные ограничения и планировать маршрут поездок заранее.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что считает правильным строительство метрополитена одной компанией. По его словам, организация находится под полным контролем властей города.