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12:26
Общество
Психолог Яничева рассказала о «рецепте дня» перед сдачей ЕГЭ
12:25
Происшествия
Два сотрудника ингушского заповедника пострадали от избиения неизвестными
12:25
Общество
Сенатор США Менендес пообещал Милову «новую русскую революцию»
12:24
Армия
В Швейцарии сообщили о крушении истребителя F-5
12:24
Армия
Российские военные с 1 октября будут получать повышенное жалование
12:22
Политика
Марков разглядел «неожиданную фишку» в будущей встрече Путина и Байдена
12:21
Политика
Лукашенко заявил о невозможности уличных акций в Белоруссии
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
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Петербурженка заявила на своего мужа из-за кражи велосипеда

  /   Обновлено: 26 мая 2021 12:15
Происшествия
Петербурженка заявила на своего мужа из-за кражи велосипеда
Невские Новости

Санкт-Петербург, 26 мая. Жительница Северной столицы заявила в полицию на мужа. Она попросила стражей порядка привлечь супруга к ответственности за кражу велосипеда из магазина.

Инцидент произошел в гипермаркете на улице Коллонтай, сообщил источник ФАН. Женщина стояла на кассе с продуктами, пока ее муж выносил из магазина дорогой товар.

Впоследствии о его поступке стало известно полицейским. В ходе проверки они изъяли вышеуказанную коробку со скоростным велосипедом марки Movix 26 и задержали предполагаемого вора.

В действиях мужчины содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля, сообщал ФАН. Ранее он уже привлекался к ответственности за похожие поступки.

кража петербург муж велосипед жена
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