Петербурженка заявила на своего мужа из-за кражи велосипеда

Санкт-Петербург, 26 мая. Жительница Северной столицы заявила в полицию на мужа. Она попросила стражей порядка привлечь супруга к ответственности за кражу велосипеда из магазина.

Инцидент произошел в гипермаркете на улице Коллонтай, сообщил источник ФАН. Женщина стояла на кассе с продуктами, пока ее муж выносил из магазина дорогой товар.

Впоследствии о его поступке стало известно полицейским. В ходе проверки они изъяли вышеуказанную коробку со скоростным велосипедом марки Movix 26 и задержали предполагаемого вора.

В действиях мужчины содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля, сообщал ФАН. Ранее он уже привлекался к ответственности за похожие поступки.