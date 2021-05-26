В Токсовском тоннеле на КАД Петербурга 29 мая начнутся ремонтные работы

Санкт-Петербург, 26 мая. Движение по Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга изменится из-за проведения дорожных работ. Об этом заявили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Речь идет о Токсовском тоннеле на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга, где на протяжении двух дней будут вестись дорожные работы. Ограничения будут действовать на протяжении двух дней с 29 мая.

«В северном транспортном отсеке Токсовского тоннеля 29 и 30 мая 2021 года будет перекрыта первая полоса движения по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели», — подтвердил глава территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Движение транспорта по южному транспортному отсеку по направлению из Петербурга в Ленобласть будет реализовываться в штатном режиме, подчеркнул он. Работы на участке будут проходить в период с 09:00 до 21:00.

Петербургских автомобилистов предупредили о перекрытии проезжей части на съезде №4 на развязке КАД с Пулковским шоссе. Как сообщалось ранее, об этом заявили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».