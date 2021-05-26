В Токсовском тоннеле на КАД Петербурга 29 мая начнутся ремонтные работы

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 12:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:26
Общество
Психолог Яничева рассказала о «рецепте дня» перед сдачей ЕГЭ
12:25
Происшествия
Два сотрудника ингушского заповедника пострадали от избиения неизвестными
12:25
Общество
Сенатор США Менендес пообещал Милову «новую русскую революцию»
12:24
Армия
В Швейцарии сообщили о крушении истребителя F-5
12:24
Армия
Российские военные с 1 октября будут получать повышенное жалование
12:22
Политика
Марков разглядел «неожиданную фишку» в будущей встрече Путина и Байдена
12:21
Политика
Лукашенко заявил о невозможности уличных акций в Белоруссии
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
Все новости
26 мая 12:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:26
Общество
Психолог Яничева рассказала о «рецепте дня» перед сдачей ЕГЭ
12:25
Происшествия
Два сотрудника ингушского заповедника пострадали от избиения неизвестными
12:25
Общество
Сенатор США Менендес пообещал Милову «новую русскую революцию»
12:24
Армия
В Швейцарии сообщили о крушении истребителя F-5
12:24
Армия
Российские военные с 1 октября будут получать повышенное жалование
12:22
Политика
Марков разглядел «неожиданную фишку» в будущей встрече Путина и Байдена
12:21
Политика
Лукашенко заявил о невозможности уличных акций в Белоруссии
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
Все новости

В Токсовском тоннеле на КАД Петербурга 29 мая начнутся ремонтные работы

Общество
В Токсовском тоннеле на КАД Петербурга 29 мая начнутся ремонтные работы
Невские Новости

Санкт-Петербург, 26 мая. Движение по Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга изменится из-за проведения дорожных работ. Об этом заявили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Речь идет о Токсовском тоннеле на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга, где на протяжении двух дней будут вестись дорожные работы. Ограничения будут действовать на протяжении двух дней с 29 мая.

«В северном транспортном отсеке Токсовского тоннеля 29 и 30 мая 2021 года будет перекрыта первая полоса движения по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели», — подтвердил глава территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Движение транспорта по южному транспортному отсеку по направлению из Петербурга в Ленобласть будет реализовываться в штатном режиме, подчеркнул он. Работы на участке будут проходить в период с 09:00 до 21:00.

Петербургских автомобилистов предупредили о перекрытии проезжей части на съезде №4 на развязке КАД с Пулковским шоссе. Как сообщалось ранее, об этом заявили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

петербург транспорт пузыревский
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 145463 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 117831 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 70364 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 68253 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
ФАН выяснил причину смерти известной российской актрисы Нины Шацкой
Общество 49036 23 мая 2021
ФАН выяснил причину смерти известной российской актрисы Нины Шацкой
Все новости / Общество / В Токсовском тоннеле на КАД Петербурга 29 мая начнутся ремонтные работы
Рейтинг@Mail.ru