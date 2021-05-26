В Петербурге семилетняя девочка сломала ключицу в детском саду

Санкт-Петербург, 26 мая. Семилетняя девочка, воспитанница детского сада, сломала ключицу во время прогулки. На данный момент самочувствие несовершеннолетней оценивается как удовлетворительное.

Инцидент произошел в детском саду №28, сообщил источник ФАН. Мать девочки пояснила, что ее дочь во время прогулки столкнулась с другим ребенком и упала на землю. После падения девочка была доставлена в больницу. Медики диагностировали у новоприбывшей пациентки закрытый перелом правой ключицы и ссадины лобной части.

В настоящее время состояние здоровья ребенка признано удовлетворительным. Мать девочки сообщила, что обращаться с заявлением в полицию не собирается.

Дети отрубили часть пальца трехлетнему ребенку в одном из садиков Нижнего Новгорода, сообщал ФАН. Мама пострадавшего рассказала, что мальчики из группы покалечили ее сына, когда сильно захлопнули дверь.