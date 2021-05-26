Петербуржца арестовали за рассылку детского порно

Санкт-Петербург, 26 мая. Мужчину, рассылавшего в Сети порнографические фотографии несовершеннолетних, задержали сотрудники полиции, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Несколько дней назад 29-летняя петербурженка обратилась в правоохранительные органы и заявила, что неизвестный написал ей о желании совершить развратные действия сексуального характера в отношении ее двухлетней дочери. После этого он прислал девушке снимки порнографического характера с участием детей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что отправителем является безработный 34-летний мужчина. По данному факту возбудили уголовные дела об использовании несовершеннолетних для изготовления порнографии и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Подозреваемого заключили под стражу.

В Подмосковье мужчина и женщина годами производили порно с участием детей и распространяли его по социальным сетям. Им предъявили обвинения в 41 эпизоде, которые были доказаны следователями, сообщало РИАМО.