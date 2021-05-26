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12:26
Общество
Психолог Яничева рассказала о «рецепте дня» перед сдачей ЕГЭ
12:25
Происшествия
Два сотрудника ингушского заповедника пострадали от избиения неизвестными
12:25
Общество
Сенатор США Менендес пообещал Милову «новую русскую революцию»
12:24
Армия
В Швейцарии сообщили о крушении истребителя F-5
12:24
Армия
Российские военные с 1 октября будут получать повышенное жалование
12:22
Политика
Марков разглядел «неожиданную фишку» в будущей встрече Путина и Байдена
12:21
Политика
Лукашенко заявил о невозможности уличных акций в Белоруссии
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
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Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
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Петербуржца арестовали за рассылку детского порно

  /   Обновлено: 26 мая 2021 11:50
Происшествия
Петербуржца арестовали за рассылку детского порно
pixabay.com

Санкт-Петербург, 26 мая. Мужчину, рассылавшего в Сети порнографические фотографии несовершеннолетних, задержали сотрудники полиции, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Несколько дней назад 29-летняя петербурженка обратилась в правоохранительные органы и заявила, что неизвестный написал ей о желании совершить развратные действия сексуального характера в отношении ее двухлетней дочери. После этого он прислал девушке снимки порнографического характера с участием детей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что отправителем является безработный 34-летний мужчина. По данному факту возбудили уголовные дела об использовании несовершеннолетних для изготовления порнографии и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Подозреваемого заключили под стражу.

В Подмосковье мужчина и женщина годами производили порно с участием детей и распространяли его по социальным сетям. Им предъявили обвинения в 41 эпизоде, которые были доказаны следователями, сообщало РИАМО.

дети петербург порнография
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