Пенсионерка отдала мошеннице почти 1,3 млн рублей за снятие порчи в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 мая. В полицию по Центральному району обратилась с заявлением 77-летняя пенсионерка. Она заявила, что отдала за снятие порчи 1,3 млн рублей неизвестной женщине.

Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в совершении преступления 49-летнюю жительницу Новгородской области, сообщил источник ФАН. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ранее женщина привлекалась к ответственности за похожее преступление. Сейчас злоумышленница находится под стражей, ведутся следственные мероприятия.

Жители Владивостока лишились своих сбережений, доверившись аферисту в апреле 1883 года, сообщала Deita. Шарлатан брал с людей деньги за «лечение».