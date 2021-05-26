Студент колледжа погиб при падении с 9 этажа на проспекте Ветеранов

Санкт-Петербург, 26 мая. Стражи порядка возбудили дело после того, как юноша упал из окна жилого дома. Молодой человек скончался на месте от полученных травм.

Полиция выясняет обстоятельства смерти молодого человека, выпавшего из окна своей квартиры, расположенной на девятом этаже, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Погибший учился на первом курсе Красносельского колледжа.

Инцидент произошел во вторник вечером на проспекте Ветеранов. Тело студента было отправлено в морг для установления причин смерти. Выяснилось, что семья юноши не состояла на учете. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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