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26 мая 12:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:24
Армия
В Швейцарии сообщили о крушении истребителя F-5
12:24
Армия
Российские военные с 1 октября будут получать повышенное жалование
12:22
Политика
Марков разглядел «неожиданную фишку» в будущей встрече Путина и Байдена
12:21
Политика
Лукашенко заявил о невозможности уличных акций в Белоруссии
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
12:06
Экономика
Премьер-министр Белоруссии допустил ограничение транзита для Запада
12:06
Политика
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
12:05
Общество
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Студент колледжа погиб при падении с 9 этажа на проспекте Ветеранов

Происшествия
Студент колледжа погиб при падении с 9 этажа на проспекте Ветеранов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 26 мая. Стражи порядка возбудили дело после того, как юноша упал из окна жилого дома. Молодой человек скончался на месте от полученных травм.

Полиция выясняет обстоятельства смерти молодого человека, выпавшего из окна своей квартиры, расположенной на девятом этаже, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Погибший учился на первом курсе Красносельского колледжа.

Инцидент произошел во вторник вечером на проспекте Ветеранов. Тело студента было отправлено в морг для установления причин смерти. Выяснилось, что семья юноши не состояла на учете. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Петербурге девочка попала в больницу после падения из окна школы, писал ФАН.

петербург смерть окно студент
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