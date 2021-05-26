Петербургская полиция поймала насильника после нападения на девушку в KIA Rio

Санкт-Петербург, 26 мая. Сотрудникам полиции удалось задержать мужчину, обвиняемого в изнасиловании девушки в салоне автомобиля KIA Rio на проспекте Большевиков.

Злоумышленником оказался уроженец города Камбарка в Удмуртии, передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. По предварительным данным, мужчина, угрожая ножом, вынудил жертву отдать мобильный телефон, а затем заставил ее сесть в автомобиль. После этого он увез девушку на парковку к одному из местных магазинов и совершил насильственные действия.

Следственные органы в Оренбурге предъявили обвинение 41-летнему жителю Чувашии, сообщало издание РИА56. Его считают причастным к групповому изнасилованию.