Наркоман бегал по улицам Петергофа в одних трусах

Санкт-Петербург, 26 мая. Медики выявили отравление психотропными веществами у мужчины, бегавшего по улице в непристойном виде.

Полиция задержала полуголого мужчину, который бегал в одних трусах и с джинсами в руках в Петродворцовом районе, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Выяснилось что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В экстренные службы накануне утром обратились обеспокоенные петергофцы. Врачи выявили у гражданина острое отравление психотропными препаратами. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства дела.

В воскресенье двух подростков госпитализировали после отравления наркотиками в Петербурге, писал ФАН.