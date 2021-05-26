Смольный планирует сдавать электросамокаты в аренду по паспорту

Санкт-Петербург, 26 мая. Аренда электросамокатов может стать доступной только по паспорту. Инициативу прорабатывает рабочая группа, заявил зампред комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков.

Кикшеринговые компании должны обдумать алгоритм предоставления электросамокатов в аренду. Так власти Северной столицы хотят «отсеивать» несовершеннолетних граждан от пользования средством передвижения, передает «Петербургский дневник».

Согласно предложению, при регистрации аккаунта в кикшеринговых компаниях пользователь должен прикрепить копию паспорта. В случае аварий владелец аккаунта должен понести ответственность. Совокупный парк насчитывает 12,5 тысячи самокатов в Санкт-Петербурге.

В Петербурге зафиксирован рост случаев наездов водителей электросамокатов на пешеходов. Власти города объясняют это увеличением числа средств передвижения в городе. Чаще всего аварийные ситуации случаются на тротуарах.