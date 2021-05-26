Мигранта будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 мая. Гражданин одной из стран ближнего зарубежья решил дать взятку сотруднику ДПС в Санкт-Петербурге. Инспектор отказался от денег и сообщил об инциденте руководству.

Инцидент произошел на Октябрьской набережной 1 мая текущего года. Сотрудник ДПС остановил мигранта и попросил предоставить документы. Удостоверение показалось ему странным, и иностранец решил «уладить» вопрос пятитысячной купюрой.

Сотрудник ДПС сообщил о произошедшем руководству и мигранта задержали. Он предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу мелкой взятки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Невского района.

Но не все сотрудники правоохранительных органов отказываются от «вознаграждения». Замруководителя линейного отделения полиции на станции Россошь подозревают во взяточничестве. Сейчас фигурант задержан.