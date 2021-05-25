Вакцинация от COVID-19 препаратом «КовиВак» началась в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 мая. Первая партия препарата «КовиВак» поступила в Санкт-Петербург в объеме 9,3 тысячи доз. Об этом рассказали власти Северной столицы.

Вакцинация препаратом «КовиВак», созданной в ФГБНУ им. М. П. Чумакова, началась в Санкт-Петербурге, передает RT. На днях планируется поставить дозы во все районы Северной столицы, отметили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Всего в Петербурге привились 659 835 человек. Полностью прошли курс вакцинации 556 163 пациента. За последние сутки в городе выявили 844 зараженных коронавируса. За весь период пандемии зафиксировали 434 677 случая.

Власти Петербурга отказались от идеи материально мотивировать горожан делать прививку от COVID-19. Как заявил глава комздрава города Дмитрий Лисовец, главным стимулом должна оставаться забота о своем здоровье.