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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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21:13
Политика
Президент Швейцарии выступил за плодотворный диалог Путина и Байдена в Женеве
21:12
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась успехами 13-летнего сына в музыке
21:12
Политика
Журналист Калинин предложил приравнять действия WADA к надругательству над флагом РФ
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
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Главу колпинского Жилагентства подозревают в получении многомиллионной взятки

  /   Обновлено: 25 мая 2021 20:24
Происшествия
Главу колпинского Жилагентства подозревают в получении многомиллионной взятки
pixabay.com

Санкт-Петербург, 25 мая. Полиция задержала руководителя Жилищного агентства Колпинского района Марию Орлову, подозреваемую в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

По версии следствия, подозреваемая договорилась с бывшим чиновником и за вознаграждение обеспечивала «крышу» местной компании. Правоохранители считают, что Орлова вступила в сговор с экс-заместителем главы местной администрации, имя которого не называется.

Подельники, согласно данным СК, предложили колпинскому предпринимателю свое покровительство в обмен на «скромное вознаграждение» в размере 1,5 миллиона рублей в месяц. Таким образом с октября 2019 по август 2020 года подозреваемые получили взятками порядка 8 миллионов рублей.

Сотрудники СК провели обыски в Жилищном агентстве. В ближайшее время Орловой изберут меру пресечения и предъявят обвинение. Чиновнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

Накануне в Петербурге раскрыли еще одно громкое коррупционное дело. Кировский районный суд приговорил посредника, передавшего таможенникам взятку в размере полмиллиона рублей, писал ФАН.

ск колпино взятки орлова жилагентство
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Все новости / Происшествия / Главу колпинского Жилагентства подозревают в получении многомиллионной взятки
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