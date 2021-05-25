Главу колпинского Жилагентства подозревают в получении многомиллионной взятки

Санкт-Петербург, 25 мая. Полиция задержала руководителя Жилищного агентства Колпинского района Марию Орлову, подозреваемую в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

По версии следствия, подозреваемая договорилась с бывшим чиновником и за вознаграждение обеспечивала «крышу» местной компании. Правоохранители считают, что Орлова вступила в сговор с экс-заместителем главы местной администрации, имя которого не называется.

Подельники, согласно данным СК, предложили колпинскому предпринимателю свое покровительство в обмен на «скромное вознаграждение» в размере 1,5 миллиона рублей в месяц. Таким образом с октября 2019 по август 2020 года подозреваемые получили взятками порядка 8 миллионов рублей.

Сотрудники СК провели обыски в Жилищном агентстве. В ближайшее время Орловой изберут меру пресечения и предъявят обвинение. Чиновнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

Накануне в Петербурге раскрыли еще одно громкое коррупционное дело. Кировский районный суд приговорил посредника, передавшего таможенникам взятку в размере полмиллиона рублей, писал ФАН.