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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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21:13
Политика
Президент Швейцарии выступил за плодотворный диалог Путина и Байдена в Женеве
21:12
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась успехами 13-летнего сына в музыке
21:12
Политика
Журналист Калинин предложил приравнять действия WADA к надругательству над флагом РФ
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
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Житель Петербурга запинал оппонента в холле магазина

  /   Обновлено: 25 мая 2021 20:03
Происшествия
Житель Петербурга запинал оппонента в холле магазина
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 мая. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего горожанина. Заявление на него написал избитый посетитель магазина.

По данным источника ФАН, между жителями Северной столицы произошел конфликт. Подозреваемый в холле продуктового магазина ударил оппонента кулаком в лицо, отчего тот потерял сознание и упал. Фигурант стал пинать жертву ногами, целясь в лицо, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Медики диагностировали ему ссадины и ушибы, контузию и перелом медиальной и нижней стенки правой орбиты, что и указали в отправленной в полицию телефонограмме. Агрессивный петербуржец теперь подозревается в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Петербургский подросток заступился за мать, когда та поссорилась с сожителем. Взрослый мужчина избил юношу, последнему пришлось обратиться в больницу, сообщал ФАН.

избиение магазин перелом
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