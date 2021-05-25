Житель Петербурга запинал оппонента в холле магазина

Санкт-Петербург, 25 мая. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего горожанина. Заявление на него написал избитый посетитель магазина.

По данным источника ФАН, между жителями Северной столицы произошел конфликт. Подозреваемый в холле продуктового магазина ударил оппонента кулаком в лицо, отчего тот потерял сознание и упал. Фигурант стал пинать жертву ногами, целясь в лицо, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Медики диагностировали ему ссадины и ушибы, контузию и перелом медиальной и нижней стенки правой орбиты, что и указали в отправленной в полицию телефонограмме. Агрессивный петербуржец теперь подозревается в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Петербургский подросток заступился за мать, когда та поссорилась с сожителем. Взрослый мужчина избил юношу, последнему пришлось обратиться в больницу, сообщал ФАН.