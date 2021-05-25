Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров

Санкт-Петербург, 25 мая. Мусор с побережья Финского залива на Васильевском острове Северной столицы уберут 400 волонтеров, заявили в Смольном.

Уборка начнется 27 мая в 14:00 на улице Кораблестроителей. Неравнодушным горожанам выдадут весь необходимый инвентарь на месте. Также для добровольцев подготовят развлекательную программу, питание и ценные подарки с символикой экологической акции «Вода России». Приветственное слово активистам скажет звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.

Михалкова также приняла участие в экологической акции на берегу Волги. Несколькими днями ранее она призвала жителей Саратова помочь убрать остров Городские Пески. Такое сообщение она опубликовала в Instagram.