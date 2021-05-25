Грабителя-рецидивиста задержали за кражу телефона в Невском районе

Санкт-Петербург, 25 мая. Ранее судимый мужчина ограбил гражданина возле жилого дома. Позже его задержала полиция.

Полиция задержала гражданина, которого подозревают в похищении телефона на улице Подвойского, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Уголовное дело возбуждено по статье о грабеже.

Инцидент произошел 16 мая. Фигурант напал на мужчину и с применением насилия отобрал у него смартфон, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Подозреваемого удалось задержать вчера на улице Дыбенко. Оказалось, ранее гражданина уже судили за грабеж. В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Житель Новокузнецка украл телефон у директора после неудачного собеседования, писал ФАН.