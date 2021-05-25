Вакцинация препаратом «КовиВак» доступна в трех районах Петербурга

Санкт-Петербург, 25 мая. Жители Северной столицы могут получить прививку от коронавируса вакциной «КовиВак» в трех районах, рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Иммунизация населения препаратом происходит в Невском, Московском и Красногвардейском районах. Для того чтобы получить прививку вакциной «КовиВак», необходимо заранее об этом сказать медикам. Препарат применяют для граждан от 18 до 60 лет.

Первую партию вакцины «КовиВак» получили в Хабаровском крае. В скором времени их распределят по местным медицинским учреждениям в рамках прививочной кампании от коронавирусной инфекции. Препарат разработан специалистами института им. Чумакова.