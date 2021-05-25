Синоптики предупредили петербуржцев об аномальном количестве осадков в мае

Санкт-Петербург, 25 мая. Петербург может побить 140-летний рекорд по количеству выпавших осадков в мае, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Город может установить новый рекорд по количеству осадков уже 26 мая. Дело в том, что в это время над Северной столицей будет проходить последний в этом месяце циклон, добавил он.

«Завтра днем в Петербурге месячное количество осадков за май превысит наблюдавшиеся в 2003 году 127,2 мм и станет рекордным за 141 год инструментальных наблюдений», — цитирует его ТАСС.

Теплая погода ожидается в Санкт-Петербурге на День города, отметил Колесов. Синоптическая ситуация в городе будет обусловлена влиянием циклона, который принесет в Северную столицу кратковременные дожди.