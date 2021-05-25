Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей

Санкт-Петербург, 25 мая. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ножевого ранения, диагностированного у 31-летнего жителя Северной столицы.

Стражи порядка получили телефонограмму из больницы. В ней говорилось о пациенте с ранением шеи. Мужчина был помещен в реанимацию, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Соседка по коммунальной квартире рассказала, что гражданин ушел после полуночи и попросил ее закрыть дверь. Рано утром она и ее муж услышали стук. Супруг открыл дверь и увидел соседа с порезом шеи. Тот зажимал рану подушкой. Пострадавший был пьян и ничего пояснить не смог.

Полицейские задержали отца раненого горожанина, который живет в том же доме. По его словам, он с сыном распивал спиртное. Пьяный мужчина якобы самостоятельно нанес себе удар в шею.

Жительница Петербурга пригласила в гости мужчину. Во время застолья произошел конфликт, она получила несколько ножевых ранений, сообщал ФАН.