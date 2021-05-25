Ребенок получил травмы после падения с парапета кафе в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 мая. Стражи порядка выясняют детали инцидента с девятилетним мальчиком, упавшим с высоты. Инцидент произошел в доме на Кондратьевском проспекте.

По первоначальным данным, в полицию об инциденте заявила жительница Северной столицы, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. С ее слов, ребенок лазил по парапету второго этажа в кафе и в какой-то момент, оступившись, свалился вниз. После инцидента его госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пятилетний ребенок выжил после падения из окна пятого этажа в Москве. Мальчик выпал на улицу, когда родители оставили его в комнате одного, сообщал сайт 360tv.ru.