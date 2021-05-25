В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы на ПМЭФ в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 мая. Гостиницы Северной столицы будут работать в соответствии с регламентом санитарных норм в период проведения XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Регламент их функционирования разработан местным комитетом по развитию туризма. Документ уже утвердили специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«Мы должны обеспечить безопасность и участников, и персонала форума, и петербуржцев. Соблюдение санитарных правил — это ответственность каждого», — заявил губернатор Александр Беглов.

Особое значение в регламенте занимает соблюдение социальной дистанции в полтора метра в местах общего пользования, ресторанах и кафе. Документ предполагает нанесение специальной разметки. Также весь персонал гостиниц Северной столицы пройдут тестирование на наличие коронавируса. Для этого до 5 июня в заведениях будут работать отдельные помещения, оборудованные под забор биоматериала.

Официальным авиаперевозчиком ПМЭФ-2021 выступит компания «Аэрофлот». Чуть рейсов их Москвы в Санкт-Петербург будет осуществляться на самом современном дальнемагистральном лайнере перевозчика Airbus A350.