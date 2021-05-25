Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля

Санкт-Петербург, 25 мая. Ранее судимый мужчина был задержан при попытке вынести бутылку водки из продуктового магазина. Его отпустили под обязательство о явке.

Полиция задержала пожилого мужчину, который пытался похитить алкоголь из продуктового магазина, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Административный протокол составлен по статье о мелком хищении.

Цена товара, который собирался вынести гражданин, составляет 243 рубля. Ранее фигурант был судим за разбой.

Житель Новокузнецка украл телефон директора после неудачного собеседования, писал ФАН.