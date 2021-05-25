Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily

Санкт-Петербург, 25 мая. Одно из основных изданий Татарстана Monavista Daily, активно работающее по всей России, стало новым информационным партнером Медиагруппы «Патриот».

В данном проекте работает команда настоящих профессионалов. Они занимаются не только поиском информации и ее анализом, но также обработкой и проверкой, а также написанием объективных статей, заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

«Портал специализируется на сборе экспертных мнений, классификации и анализе информации, касающейся ситуации в России и странах ближнего зарубежья, международной и региональной обстановки», — сказано в сообщении.

Monavista Daily заинтересована в сотрудничестве с изданиями Медиагруппы «Патриот». Компания надеется на плодотворную работу, заявил ее учредитель и главред Станислав Рахимов.

«Нашей целью является не коммерциализация и получение благ, а завоевание лояльности и любви аудитории в общих проектах», — добавил он.

Несколько дней назад представители Медиагруппы «Патриот» и интернет-издания VNews World сделали заявление о начале сотрудничества. VNews World объединяет авторов и читателей по темам аналитики, ветеранского движения, законов, безопасности и многих других.