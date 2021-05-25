Два случая смерти среди петербуржцев не связаны с вакцинацией от COVID-19

Санкт-Петербург, 25 мая. Власти Северной столицы изучили информацию о трех летальных случаях после вакцинации от коронавируса, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Два случая разобраны полностью. Связь между вакцинацией и наступлением летальных исходов не установлена, подчеркнул председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в ходе пресс-конференции. Информация о третьем случае смерти после вакцинации будет обнародована 31 мая.

Те, кто переболел коронавирусом в легкой форме, менее подвержены риску повторного заражения, заявили американские ученые. В исследовании приняли участие почти 80 добровольцев. Специалисты замеряли у них уровень антител после перенесенного COVID-19.