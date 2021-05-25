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25 мая 12:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:05
Политика
Провокацию с флагом Белоруссии назвали вершиной скудоумия первых лиц Латвии
12:04
Общество
Искусственный интеллект в РФ начали привлекать к вынесению судебных решений
12:03
Происшествия
Краснодарец на почве ревности с двух ударов расправился с гостем
12:03
Происшествия
Рекламные клипы Dolce & Gabbana в Instagram проверяет полиция
11:59
Весь мир
Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
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Мигрант задержан в Петербурге после изнасилования несовершеннолетней девушки

  /   Обновлено: 25 мая 2021 11:19
Происшествия
Мигрант задержан в Петербурге после изнасилования несовершеннолетней девушки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 мая. Полицейские установили личность подозреваемого в сексуальном насилии. Жертвой преступления стала старшеклассница.

В отделение обратился отец несовершеннолетней. Он пояснил, что его дочь возвращалась домой ночью. В подъезде на нее набросился злоумышленник и совершил изнасилование.

Оперативники установили, что к нападению может быть причастен уроженец Узбекистана, который приехал в прошлом году на заработки. Он живет в том же доме, где и пострадавшая. Мигрант задержан и помещен в изолятор.

В Москве пьяная женщина решила воспользоваться услугой такси. Она уснула в салоне авто и проснулась во время насильственного полового акта с таксистом-мигрантом, сообщало РИАМО.

подросток мигрант насилие
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