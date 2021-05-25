Мигрант задержан в Петербурге после изнасилования несовершеннолетней девушки

Санкт-Петербург, 25 мая. Полицейские установили личность подозреваемого в сексуальном насилии. Жертвой преступления стала старшеклассница.

В отделение обратился отец несовершеннолетней. Он пояснил, что его дочь возвращалась домой ночью. В подъезде на нее набросился злоумышленник и совершил изнасилование.

Оперативники установили, что к нападению может быть причастен уроженец Узбекистана, который приехал в прошлом году на заработки. Он живет в том же доме, где и пострадавшая. Мигрант задержан и помещен в изолятор.

В Москве пьяная женщина решила воспользоваться услугой такси. Она уснула в салоне авто и проснулась во время насильственного полового акта с таксистом-мигрантом, сообщало РИАМО.