Школьники стали виновниками хлопка и задымления в супермаркете в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 мая. Полицейские проводят разбирательство после выходки школьников в одном из петербургских магазинов.

В полицию после обеда обратилась директор супермаркета. По ее словам, в тамбуре магазина в одну из камер хранения двое подростков что-то бросили. После этого произошел сильный хлопок, повалил дым, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции выяснили, что хулиганили двое мальчиков в возрасте семи и 13 лет. В камере хранения могла быть взорвана петарда. Оба школьника переданы своим матерям.

В Ленобласти хулиганы бросали из окна петарды. Несколько из них разорвались рядом с маленьким ребенком, который гулял с мамой, сообщал ФАН.