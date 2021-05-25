Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы

Санкт-Петербург, 25 мая. Страшную находку обнаружили в Кировском районе. Тело неизвестной женщины извлекли из воды у Канонерской косы.

В полицию поступила информация, что в воде у Канонерской косы обнаружено мертвое тело, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

На место происшествия выехали полицейские и спасатели. Эксперты установили, что труп женщины долго находился в воде, пока его не нашли. На вид погибшей 45–50 лет, на лбу замечены следы от ушибов.

Погибшая была одета в синие джинсы, белые полуботинки и черную футболку, на шее — нательный крест из металла желтого цвета. Труп женщины направили в морг для выяснения причин смерти. Также устанавливается ее личность.

Расчлененное тело жительницы Воронежа нашли в спортивной сумке в подъезде дома, сообщал сайт 360tv.ru.