Уголовник изнасиловал жительницу Петербурга в ее машине

Санкт-Петербург, 25 мая. Сотрудники полиции установили личность предполагаемого насильника. Жертвой стала 20-летняя петербурженка.

Вечером в дежурную часть обратилась горожанка и рассказала, что к ней на улице подошла девушка. Она утверждала, что пострадала от вооруженного мужчины, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Прибывшие по указанному адресу силовики выяснили, что мужчина с ножом напал на девушку в лифте. Под угрозой оружия он заставил пострадавшую сесть с ним в ее иномарку. Злоумышленник привез владелицу машины на парковку возле супермаркета, где совершил изнасилование. Затем жертве удалось сбежать. В полиции считают, что нападавшим был судимый за незаконный оборот наркотиков житель Ленобласти.

Сахалинец может получить пожизненный срок за сексуальное насилие над детьми и убийство. Следователи установили новые эпизоды его преступной деятельности, сообщало Deita.