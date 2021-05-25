Экс-капитан «Зенита» Радимов развеял слухи о пьяной драке на вокзале в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 мая. Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заверил, что конфликт с пассажиром на Московском вокзале не дошел до рукоприкладства.

Бывший капитан футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов прокомментировал информацию о пьяной драке на Московском вокзале, информация о которой недавно появилась в СМИ. По информации некоторых источников, спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сцепился с одним из пассажиров.

Радимов отметил, что конфликт был исключительно словесным. Также тренер «Зенита-2» добавил, что «научен горьким опытом других людей», намекая на скандальную историю с арестом футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за избиение человека в московском кафе.

В конце апреля уголовное дело возбудили против актера Александра Паля за избиение хоккеиста в Москве, писал РИАМО.