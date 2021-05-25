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25 мая 10:36
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новостей
10:35
Общество
Володин дал оценку идее замещения трудовых мигрантов заключенными
10:33
Политика
Депутаты Белоруссии поддержали обращение к Лукашенко о совместных выборах
10:31
Спорт
Владимир Стогниенко прокомментирует первый матч сборной России на Евро-2020
10:31
Политика
Белоруссия выстоит: эксперт сравнил давление на Минск с Великой Отечественной войной
10:31
Экономика
Глава «Лукойла» скептически отнесся к планам МЭА по углеродной нейтральности
10:29
Общество
Самарские «Крылья Советов» возглавил выпускник университета Саутгемптона
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
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Петербуржцам пообещали погоду без дождей

Общество
Петербуржцам пообещали погоду без дождей
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 25 мая. Жителям Санкт-Петербурга пообещали почти безоблачную погоду бес дождей. Подробно об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптическую ситуацию в Северной столице определяет гребень антициклона. В городе уже солнечно, в течение дня облаков будет гораздо меньше, чем накануне. Однако температурный фон окажется ниже средних многолетних значений на один-два градуса, отметил синоптик.

В европейской части России в конце мая ожидается близкая к климатической норме погода. Столбики термометров покажут от +20 до +25 градусов. В первой половине последней недели месяца осадков не предвидится, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Тепло вернется в город не раньше 28 мая, считает синоптик. Только в конце недели воздух прогреется до 19–20 градусов, передает прогноз специалиста «Петербургский дневник».

погода осадки леус
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