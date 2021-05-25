Петербуржцам пообещали погоду без дождей

Санкт-Петербург, 25 мая. Жителям Санкт-Петербурга пообещали почти безоблачную погоду бес дождей. Подробно об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптическую ситуацию в Северной столице определяет гребень антициклона. В городе уже солнечно, в течение дня облаков будет гораздо меньше, чем накануне. Однако температурный фон окажется ниже средних многолетних значений на один-два градуса, отметил синоптик.

В европейской части России в конце мая ожидается близкая к климатической норме погода. Столбики термометров покажут от +20 до +25 градусов. В первой половине последней недели месяца осадков не предвидится, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Тепло вернется в город не раньше 28 мая, считает синоптик. Только в конце недели воздух прогреется до 19–20 градусов, передает прогноз специалиста «Петербургский дневник».