Сотрудник ДПС получил травмы после столкновения с внедорожником в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 мая. ДТП с участием патрульной машины ДПС и внедорожника Toyota произошло в Петербурге. В ходе аварии пострадал один сотрудник дорожной полиции, передают очевидцы.

Авария произошла вечером 24 мая примерно в 18:50 на перекрестке улицы Фокина и Большого Сампсониевского проспекта. Причины ДТП на данный момент не сообщались. По имеющимся данным, сотрудники ДПС спешили на вызов.

«Патрулька двигалась с сиреной и проблесковыми маячками. В ДТП пострадал инспектор ДПС», — сообщили в социальных сетях.

Судя по фотографиям, полицейский «Хендай» в результате происшествия получил вмятину. «Тойота» отделалась сбитым бампером и треснутой фарой.

Недавно сотрудники ДПС нашли и вернули потерявшегося ребенка в Уссурийске. В отношении родителя, который оставил ребенка одного, был составлен протокол об административном нарушении.