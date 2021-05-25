Четверо детей несколько месяцев считаются пропавшими без вести в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 мая. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в период с 25 по 31 мая 2021 проведет выставку ко Дню исчезнувших детей. Организация предоставила соответствующую статистику за текущий год.

Волонтеры с января получили 186 заявок об исчезновении несовершеннолетних, 179 из них удалось найти. Четверо детей до сих пор считаются пропавшими без вести.

«Мы хотим повысить осведомленность родителей о наиболее частых причинах пропажи и гибели детей, напомнить им о бдительности и способах предотвращения несчастных случаев с детьми. В программе выставки будут реальные истории пропажи и поисков», — отметили в «ЛизаАлерт».

Выставка пройдет в Парке «Озеро Долгое» (площадь перед сценой) на экспозиции «Пустота внутри». Волонтеры расскажут о пяти самых распространенных ситуациях, в которых пропадают дети.

Отряд ранее сообщил, что в апреле 2021 года получил рекордное количество заявок о пропаже детей — 46. Наиболее частыми стали случаи ухода несовершеннолетних из дома.