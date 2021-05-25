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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:13
Технологии
Корпорация Intel готова запустить в производство процессоры Meteor Lake
01:11
Общество
Потерявшим работу гражданам РФ назвали условия раннего выхода на пенсию
01:09
Происшествия
Москвич открыл стрельбу из пневматики из-за шумной компании во дворе
01:04
Общество
Жириновский выступил за психиатрическое обследование владельцев собак
01:03
Происшествия
Сотрудник ДПС получил травмы после столкновения с внедорожником в Петербурге
01:01
Происшествия
Москвичка сбила двух девочек и скрылась с места ДТП на востоке города
01:00
Общество
Тотальное подорожание жилья в Крыму не оттолкнуло россиян от покупки домика у моря
00:52
Армия
Черноморскому флоту России передадут корвет проекта 20380 «Ретивый»
00:49
Общество
Автоэксперты дали советы по безопасному вождению на гравийной дороге
00:46
Спорт
Сборная Германии победила Канаду впервые с 1996 года в матче ЧМ
00:44
Общество
Полотно кисти Сальвадора Дали стало инструментом для исследования мозга
00:34
Шоу-бизнес
Певица Проскурякова показала фанатам «сильно сдавшего» Николаева
00:29
Происшествия
Девять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Мексике
00:28
Происшествия
Четверо детей несколько месяцев считаются пропавшими без вести в Петербурге
00:26
Общество
Европейские врачи рассказали о ранних симптомах тромбоэмболии
00:12
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова показала, кто в ее семье отвечает за юмор 
00:07
Общество
Власти Кургана введут социальные транспортные карты с 1 июля
23:53
Происшествия
Водитель иномарки вылетел на встречку прямо под автобус и погиб
23:53
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Четверо детей несколько месяцев считаются пропавшими без вести в Петербурге

Происшествия
Четверо детей несколько месяцев считаются пропавшими без вести в Петербурге
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер

Санкт-Петербург, 25 мая. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в период с 25 по 31 мая 2021 проведет выставку ко Дню исчезнувших детей. Организация предоставила соответствующую статистику за текущий год.

Волонтеры с января получили 186 заявок об исчезновении несовершеннолетних, 179 из них удалось найти. Четверо детей до сих пор считаются пропавшими без вести.

«Мы хотим повысить осведомленность родителей о наиболее частых причинах пропажи и гибели детей, напомнить им о бдительности и способах предотвращения несчастных случаев с детьми. В программе выставки будут реальные истории пропажи и поисков», — отметили в «ЛизаАлерт».

Выставка пройдет в Парке «Озеро Долгое» (площадь перед сценой) на экспозиции «Пустота внутри». Волонтеры расскажут о пяти самых распространенных ситуациях, в которых пропадают дети.

Отряд ранее сообщил, что в апреле 2021 года получил рекордное количество заявок о пропаже детей — 46. Наиболее частыми стали случаи ухода несовершеннолетних из дома.

дети поиски ЛизаАлерт
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Все новости / Происшествия / Четверо детей несколько месяцев считаются пропавшими без вести в Петербурге
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