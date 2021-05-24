Домушники в темных штанах лишили семью петербуржца двух шуб и ключей от BMW

Санкт-Петербург, 24 мая. Сотрудники полиции устанавливают личности двух мужчин в темных штанах. По данным источника ФАН, они могли совершить квартирную кражу с причинением крупного ущерба.

В отделение обратился житель Петербурга и заявил, что в его квартиру на Северном проспекте проникли злоумышленники. Гражданин рассказал, что дома никого не было, супруга и ребенок находятся за пределами РФ. Он утверждал, что преступление произошло 21 мая.

Добычей злоумышленников стали две шубы стоимостью 50 тысяч рублей каждая и ключи от BMW. Ущерб заявитель оценил в 110 тысяч рублей. Эксперты позднее выяснили, что преступники не повредили дверь при попытке ее открыть.

В поселке Назия за сутки произошли две квартирные кражи. В обоих случаях фигурируют молодые люди, в том числе и несовершеннолетние, сообщал ФАН.