Полицейские задержали петербуржца за нападение возле банка

Санкт-Петербург, 24 мая. Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, напавшего на петербуржца. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что возле банковского офиса на Замшиной улице на него напали двое агрессивных мужчин. Один из них попросил дать ему телефон, чтобы позвонить. Пострадавший отказался и едва не лишился смартфона. Злоумышленник попытался выхватить его, сообщал ФАН.

Заявитель смог спрятать телефон в карман и пошел к дороге. Его догнал 29-летний мужчина и в очередной раз попытался забрать смартфон. Подозреваемый повалил жертву броском через правое плечо. Заявитель стал кричать, это спугнуло вора и его приятеля.