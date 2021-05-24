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24 мая 20:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:53
Происшествия
Саратовчанка погибла при падении с высоты 10-го этажа
20:52
Армия
Спецназовцы из России и Сербии уничтожили «террористов» в ходе учений на Балканах
20:51
Экономика
Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей
20:50
Армия
В Сети опубликовали видео соревнований разведчиков под Новосибирском
20:49
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры в Волгоградской области
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
Все новости

Полицейские задержали петербуржца за нападение возле банка

Происшествия
Полицейские задержали петербуржца за нападение возле банка
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 24 мая. Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, напавшего на петербуржца. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что возле банковского офиса на Замшиной улице на него напали двое агрессивных мужчин. Один из них попросил дать ему телефон, чтобы позвонить. Пострадавший отказался и едва не лишился смартфона. Злоумышленник попытался выхватить его, сообщал ФАН.

Заявитель смог спрятать телефон в карман и пошел к дороге. Его догнал 29-летний мужчина и в очередной раз попытался забрать смартфон. Подозреваемый повалил жертву броском через правое плечо. Заявитель стал кричать, это спугнуло вора и его приятеля.

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