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19:21
Общество
Определен победитель конкурса «Главный котик Томска»
19:12
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала о планах эмигрировать в США
19:12
Общество
Великобритания запретила полеты всем чартерным перевозчикам Белоруссии
19:12
Наука
Антрополог нашел признаки расизма в самом главном труде Дарвина
19:10
Происшествия
Задавившая ребенка мать предстанет перед судом в Мордовии
19:09
Происшествия
Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью
19:05
Происшествия
Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок
19:01
Армия
Турция договорилась с Варшавой о поставке беспилотников Bayraktar в Польшу
19:00
Политика
Латвия высылает посла и всех дипломатов Белоруссии
18:58
Происшествия
Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью
18:58
Экономика
Котировки золота растут на фоне инфляционных ожиданий
18:56
Происшествия
Пьяный петербуржец получил пулевое ранение и сам вызвал скорую помощь
18:55
Армия
Эксперты Asia Times рассказали, как Путин одной фразой «отправил в нокаут» США
18:49
Латинская Америка
«Загрязнить страну»: Мадуро раскритиковал правительство Колумбии за желание открыть границу
18:49
Общество
КИНОмания в современной культуре: в Петербурге открылся фестиваль эпохи Виктора Цоя
18:44
Судан
ОАЭ отказались от посредничества в пограничном споре между Суданом и Эфиопией
18:42
Спорт
Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею
18:38
Армия
Генерал Липовой объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил
18:35
Происшествия
Опровергнуто заявление Тихановской об отказе консульской помощи россиянке
18:34
Происшествия
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Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью

  /   Обновлено: 24 мая 2021 19:01
Происшествия
Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Санкт-Петербург, 24 мая. Девушка пригласила полицейского домой и напала на него. Жительница Северной столицы начала ругаться и распустила руки после «неудобного» вопроса.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в квартире 25-летней злоумышленницы в Невском районе. Полицейский приехал по вызову. Сообщалось, что неизвестный мужчина разбил стену в парадной дома на улице Крыленко. Охранники ЖК назвали номер квартиры, в которой проживает предполагаемый вандал.

Участковый позвонил в дверь указанной квартиры, и ему открыла девушка. Она пригласила полицейского войти внутрь, но отказалась отвечать на вопросы, когда речь зашла о дебошире, который причастен к вандализму в подъезде.

По словам стража порядка, горожанка стала хамить и толкаться, за что была задержана. Теперь петербурженка может стать фигурантом уголовного дела. По факту инцидента проводится проверка.

Женщина с ножом напала на полицейских на юго-западе Франции, сообщал ФАН. Горожанка по непонятным причинам набросилась на нескольких сотрудников при исполнении.

полицейский девушка напала
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Все новости / Происшествия / Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью
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