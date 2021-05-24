Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью

Санкт-Петербург, 24 мая. Девушка пригласила полицейского домой и напала на него. Жительница Северной столицы начала ругаться и распустила руки после «неудобного» вопроса.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в квартире 25-летней злоумышленницы в Невском районе. Полицейский приехал по вызову. Сообщалось, что неизвестный мужчина разбил стену в парадной дома на улице Крыленко. Охранники ЖК назвали номер квартиры, в которой проживает предполагаемый вандал.

Участковый позвонил в дверь указанной квартиры, и ему открыла девушка. Она пригласила полицейского войти внутрь, но отказалась отвечать на вопросы, когда речь зашла о дебошире, который причастен к вандализму в подъезде.

По словам стража порядка, горожанка стала хамить и толкаться, за что была задержана. Теперь петербурженка может стать фигурантом уголовного дела. По факту инцидента проводится проверка.

Женщина с ножом напала на полицейских на юго-западе Франции, сообщал ФАН. Горожанка по непонятным причинам набросилась на нескольких сотрудников при исполнении.