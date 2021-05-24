Пьяный петербуржец получил пулевое ранение и сам вызвал скорую помощь

Санкт-Петербург, 24 мая. Жителя города экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали множественные травмы головы.

Бригада скорой помощи забрала 55-летнего пациента из его квартиры в доме по улице Бабушкина. Мужчина сам позвонил в экстренные службы, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

По словам соседей, петербуржец злоупотребляет спиртными напитками. В момент госпитализации он находился в нетрезвом виде. У него дома нашли гильзу.

Врачи зафиксировали у пострадавшего пулевое ранение правой височной области, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас мужчина находится в шоковой реанимации. Обстоятельства инцидента выясняются.

ФАН сообщал, что безработный петербуржец получил ножевое ранение во время ссоры с женой.