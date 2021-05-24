В Петербурге девочка попала в больницу после «выхода» из школы через окно

Санкт-Петербург, 24 мая. Сотрудники полиции заинтересовались инцидентом, в результате которого ученица школы на Светлановском проспекте оказалась в отделении хирургии.

Сообщение в дежурную часть поступило от врачей больницы, куда поступила потерпевшая 12-летняя школьница. Медики диагностировали у подростка перелом надколенной кости и кровоизлияние в полость коленного сустава, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейские связались с матерью потерпевшей. В ходе телефонного разговора выяснилось, что девочка вместе с одноклассником после окончания уроков решили ускорить процесс выхода из школы и воспользовались окном. Школьники выпрыгнули из класса, расположенного на первом этаже, и неудачно приземлились.

Ранее в Тосненском районе Ленобласти пожилая женщина выпала из окна шестого этажа и погибла, писал ФАН.