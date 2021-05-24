Роспотребнадзор исключил возможность отмены матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 24 мая. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Петербурге не настолько тяжелая, чтобы отменять матчи Евро-2020, заявили в городском управлении Роспотребнадзора.

Как сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, сейчас в городе фиксируется рост заболеваемости. Однако, скорее всего, это обусловлено заражениями, произошедшими на майских праздниках, добавила сотрудник ведомства.

«Мы считаем, что не настолько ситуация тяжелая, что стоило говорить бы о том, что, может быть, не состоится такое крупное спортивное мероприятие», — исключила отмену матчей Евро-2020 Чхинджерия на пресс-конференции в ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Северной столице проведут шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. Ранее стало известно, что эрмитажный кот Ахилл станет оракулом матчей Евро-2020.