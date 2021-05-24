Уборщица-мигрант попалась в Петербурге на поддельной санитарной книжке

Санкт-Петербург, 24 мая. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении уроженки Узбекистана. Она подозревается в обороте поддельных документов.

В полицию обратился менеджер петербургской сети супермаркетов. Заявитель рассказал, что сомневается в подлинности санитарной книжки, которую предъявила уборщица. Его смутили шрифт и оформление. Он настаивал на проверке, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Стражи порядка изъяли документ и отправили на экспертизу. Специалист выяснил, что в документе были исправления в фамилии обладательницы и дате рождения. Сотрудник полиции потом установил, что профильная структура не выдавала указанной уборщице санитарную книжку. Она и не обращалась никогда за ней.

Торговый представитель из Петербурга несколько дней прогуливал работу. Гражданин решил подстраховать себя и предоставил работодателю фальшивый больничный лист, сообщал ФАН.