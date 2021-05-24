Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе

Санкт-Петербург, 24 мая. Таксиста «Ситимобила», который смертельно ранил ножом другого водителя в Невском районе Санкт-Петербурга, арестовали на два месяца. Такое решение принял Невский районный суд.

Согласно версии следствия, 22 мая в 18:37 по местному времени Кадриддин Д., находясь на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко, на почве внезапного конфликта нанес не менее одного удара ножом в область груди потерпевшему. Ранение оказалось несовместимо с жизнью. Позже потерпевший скончался в НИИ «Скорой помощи им. Джанелидзе».

Ответчик вину в содеянном признал. Против меры пресечения не возражал, говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Как сообщалось ранее, житель Архангельска во время застолья убил ножом своих собутыльников. Один из мужчин погиб на месте, а второй скончался в больнице.